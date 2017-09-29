Настройки доски

Самые важные настройки, которые надо изучить — это настройки доски. Важны они потому, что единицей бизнес-процесса является доска. Каждая доска — это процесс. Бизнес-процессы могут очень сильно отличаться в зависимости от этих настроек. Поэтому важно помнить, что настройки доски работают в пределах текущей доски, у другой доски свои настройки. В итоге, если научиться настраивать доску, вы научитесь настраивать бизнес-процессы. Попасть в настройки можно из разных мест доски. Самое очевидное — из меню доски. Другие способы покажу дальше.

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Отображать время, проведённое задачами в колонках.

Если включить, то на доске на задачах появится стикер, который показывает сколько времени задача пролежала в этой колонке. При переносе в другую колонку счётчик обновится, но если щелкнуть на стикер, то увидите историю. Крайне ценная функция, чтобы понять, на каком этапе залёживаются задачи. Все данные агрегируются в интересный отчёт, его разберем в другой части курса.

Показывать кол-во задач в колонках.

Очень понятная настройка, в заголовке каждой колонки отображается кол-во задач в ней. Поможет и для примерного контроля загруженности или смотреть сколько работы было сделано к концу дня по сравнению с началом. А одному из наших клиентов это помогло понимать количество поданных досудебных претензий в данной колонке.

Показывать кол-во сообщений на карточках задач.

В основных настройках доски (1) можно поставить всякие автоматизации и удобства. Не будем пока усложнять, но вот пара удобных вещей. Поставим отображение на задачах времени, которое они провели в колонках, то есть на этапах работ (2). Работает это так: создаём задачу, на ней ставится таймер. При переносе он сбрасывается, но есть вся история. По этому параметру есть отчёт, он доступен прямо отсюда из настроек или в разделе отчёты (3).

Переносить задачу в колонку при выполнении.

Очень нужная функция автоматизации. Предположим, у вас есть колонка Выполненные, а сами задачи могут выполняться из любой колонки. Например, если каждая колонка — это задачи конкретного менеджера. Указываем, что при закрытии задача должна переноситься в колонку ВЫПОЛНЕНО. Выполняем задачки, они все улетают в эту колонку. А ещё эта колонка может быть в другой доске. И даже в другом проекте! Например, проектировщик отмечает задачу выполненной и она автоматически перекидывается дальше в реализацию.

Автоматически выполнять задачу при переносе в колонки

Если задача переносится в определённую колонку, то она автоматически закрывается. Тоже можно выбрать колонку Выполнено. Если перенести задачи в эту колонку — они автоматически выполняются. Кстати, лайфхак. Здесь можно выбрать в меню архивировать выполненные и все они скроются под спойлер. Это просто удобно.

Автоматически делать последнюю картинку в чате обложкой задачи в колонках

Тут есть подсказка, что включение этой функции не заменит те обложки задач, которые вы загрузили самостоятельно. Так что ничего не испортится. Зачем это нужно? Предположим, вы попросили дизайнера что-то нарисовать. Он дорабатывает идею, выкладывает раз за разом результаты в чат, а их сразу видно на доске. Да и вообще это может быть просто красиво.

Автоматически архивировать выполненные задачи.

Это тоже автоматизация. Предположим, выполненность — это факт присутствия задачи в колонке Выполнено. Когда её все проверили, убедились, что она выполнена, можно нажать иконку выполнения и задача исчезает под спойлер. Быстро, удобно.

Выводить ID на карточку задачи.

Все задачи имеют ID в любом случае. Но иногда для процесса удобно видеть ID прямо на задаче. И копировать его оттуда по щелчку.

Вторая страница — Внешний вид

Для всех пользователей можно поставить уникальный фон именно для этой доски. Фон можно загрузить свой или поискать по ключевым словам на Unsplash, там миллионы картинок.

Стикеры

Сначала про панель стикеров. Она расположена над колонками и там уже есть предустановленные, приоритет, например. И прямо отсюда можно попасть быстро на эту страницу настроек доски. Стикеры — это атрибуты задач и они позволяют делать бизнес-процессы. Давайте по порядку.

Исполнитель

Это системный стикер. Здесь в основном все системные, то есть они вшиты в систему, их нельзя удалить. Только включить или выключить на доске. Исполнителя можно прикрепить к задаче. Или нескольких. И можно из панели отфильтровать задачи по исполнителям. Идём чуть глубже. В настройках стикера есть автоматизации. Например, если выставить первую опцию, то при создании задачи человеку придётся указать исполнителя. Без исполнителя задачу не создать. Ну или просто предлагать. А можно автоматизировать проставление. Чтобы сразу ставился исполнителем тот, кто создал задачу, или какой-то конкретный пользователь.

Дедлайн

Как с ним работать на доске — это довольно очевидно. А в его настройках тоже есть требование проставить. А ещё он может превращаться в таймер, если до дедлайна осталось меньше одного дня.

Секундомер

Это тоже системный стикер с настройками. В настройках три опции. Первая запустит секундомер автоматически как только задача появится на доске. Вторая позволит перезапускать секундомер при переносе задачи между колонками. И ещё будет отображаться сумма по колонкам. Опция похожа на ту, что рассматривали в основных. Только здесь есть сумма и нет отчёта. Последняя опция будет останавливать секундомер, если задачу выполнили.

Есть ещё три системных стикера. Регулярные задачи — название говорит за себя. Таймтрекинг позволяет вести задачи по принципу План-Факт, а Таймер — это действительно таймер на задаче. Можно выставить время и будет обратный отсчёт.

Текстовые стикеры

Остался один стикер — Приоритет. Он не системный, но предустановленный. На самом деле это текстовый стикер, который можно создать самому и чтобы с ним разобраться, мы создадим стикеры кнопкой "Создать".

Создать можно 4 вида стикеров. На изображения можно навестись, чтобы увидеть анимации как эти стикеры устроены. Набор заданных состояний — это, например, тот же приоритет. Давайте создадим такой. Назовём его… Стадия. Можно ему иконку выбрать. Добавим состояния. Скажем, "На согласовании". Можно сразу цвет задать. Ещё создадим "Согласовано", "Ожидает проверки", "Взято в работу". Здесь же можно поставить автоматизации. Требование проставить стикер уже знакомо. А вторая опция — стикер может автоматически присваиваться при создании задачи. Это может сильно упростить процесс. Но не буду выбирать состояние, просто чтобы сам стикер автоматически прикреплялся.

На доске стикер появился этот стикер с состояниями. Создаём задачу и стикер сразу на ней. Осталось выбрать состояние. По состоянию можно из панели отфильтровывать.

Следующий стикер, о котором расскажу — свободное текстовое поле. У него есть только название, например, Телефон. Опция требования как обычно, а вот вторая опция — это показывание название стикера перед его значением. Вот пример. Идем на доску, прикрепляем стикер. Указываем телефоны у пары задач. В целом с телефоном — это довольно понятный пример. Но если я проставлю эту вторую опцию, то на доске будет отображаться текст "Телефон".

Следующий стикер — Числовое значение. Похож на текстовое поле, но тут — числа. И есть очень удобная функция — автоматически суммировать в колонке эти числа. Крайне удобно для ввода суммы договора и подсчёта общей суммы их всех, посмотрите пример.

Ну и последнее — спринт или временной интервал. Это помогает для работы по одноимённой методологии, когда задачи выполняются в какой-то временной интервал, например, двухнедельный спринт. Если этот стикер есть на доске, то когда вы на неё зайдёте, то будут отображаться задачи только этого спринта. Система смотрит, что сегодня среда, спринт (временной интервал) начался в понедельник, значит фильтруем по этому состоянию. Здесь сделаны всякие удобные вещи для работы по этой методологии.

Доступ по ссылке

Опция для гостевого доступа к доске. У вас будет ссылка на доску, вы даже можете разрешить оставлять анонимные комментарии, создание задачи или показывать по ссылке только определённые колонки из этой доски, если хотите что-то скрыть от посторонних глаз. Можно выбрать фон, язык и тему оформления.

Передача задач.

Сильная функция автоматизации передачи задач между отделами и проектами. Лучше всего понять на примере. Предположим, мы в компании, которая проектирует уникальную мебель и потом отдаёт в производство. Первая доска у нас будет "Проектировка", вторая — "Производство", где первая колонка — "Задачи из проектировки". По правам всё сделано так, что работники проектировки не видят других досок, кроме своей, а в проекте может быть ещё закупка, работа с клиентами, отдел доставки, закупки и так далее. И вот на первой доске, когда проектировка проходит все стадии, задача попадает в последний столбик и дальше её хорошо бы передать в отдел производства.

Создаём правило "В производство »". Место назначения — наш проект, доска производства и первая колонка "задачи из проектировки". Вообще, передавать задачи можно в любой проект, в любую доску и в любую колонку. Перемещение будет доступно из колонки "Готово" текущей доски проектировки. Далее — что делать с задачей после перемещения. Удалим всех текущих исполнителей, они уже не нужны. Добавлять не будем, пусть сами там у себя назначают. Но есть опции. Можно назначить руководителя отдела, например, если он распределяет задачи. Отписываем всех текущих от чата. Не подписываем никого. Открепляем все стикеры, потому что у каждого процесса свой набор. Прикреплять стикеры или нет, это тоже решать в каждом конкретном случае, давайте для примера прикрепим максимальный приоритет. Сохраняем правило.

Скажем, есть задача с исполнителями, стикерами и с подписанными на чат (1). Она доходит до последней колонки и у неё появляется иконка переноса (2). Если на неё щелкнуть, можно выбрать правило переноса и задачка исчезает. А точнее — переносится на соседнюю доску, которую мы указали в настройках. От неё открепились исполнители, стикеры, отписались все от чата и прикрепился стикер максимального приоритета (3).

Как вы уже догадываетесь, применений у этой функции огромное кол-во. Программисты с её помощью передают задачи в тестирование, возвращают в разработку, отправляют в релиз. Если это сложный производственный процесс, то с помощью передачи задач можно наладить весь процесс производства.

Шаблоны задач

Здесь есть название, можно поставить исполнителей и ответственных, которые будут назначаться при создании задачи по этому шаблону. Можно сразу прикреплять стикеры, задавать какое-то описание задачи, создавать сразу подзадачи и чеклисты (это помогает, например, когда задача должна проходить определённые стадии или содержать одинаковые процессы). Внизу можно сразу добавить участников чата. На доске появляется иконка создания задач по шаблону, там будут видны все ваши шаблоны, их может быть много.