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Открытый курс для руководителей

“Управление командами в информационной системе”

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Мы создали бесплатный курс на основе опыта реальных команд.

Что в этом курсе:

  • Лучшие подходы к управлению
  • Примере из реальных проектов
  • Проверенные решения, основанные на статистических данных
Скачать курс в виде PDF

1. Запускаем команду из 10 человек в систему управления

Как сделать работу в системе управления интересной для команды:

  • Как быстро создать рабочее пространство
  • Как запустить общение команды в системе
  • Изучаем личные настройки для удобства работы
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2.1. Атоматизируем бизнес-процессы в системе

Каждая доска в системе – это отдельный бизнес-процесс, рассказываем, как его настроить.

  • Создаём бизнес-процесс на доске
  • Упрощаем работу с помощью шаблонов задач
  • Настраиваем маршруты дижения задач и передачу задача между отделами
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2.2. Гибкое управление ролями и доступами

В YouGile вы можете использовать стандартные роли или создать уникальные под проект. Показываем, как это сделать.

  • Создаём роль для фрилансера
  • Как сделать так, чтобы сотрудник видел только свои задачи?
  • Как дать доступ к конкретной доске?
  • Как закрыть доступ к разделам «Отчёты» и «Оплата»
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3. Как добиться прозрачности процессов?

Показываем 5 способов:

  • Создаём онлайн-мониторинг за проектами
  • Настраиваем доску, чтобы она отражала ход проекта
  • Наблюдаем за отделами, не мешая им работать
  • Узнаём, что сегодня делали сотрудники, что обсуждали
  • Сводим аналитику по проектам в один отчёт
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4. 10 вариантов процессов на досках

Кейс 01
Простой процесс на одной доске
# Открытый курс
Кейс 02
Процессная доска для всей команды
# Открытый курс
Кейс 03
Стратегическое планирование
# Открытый курс
Кейс 04
Последовательный процесс (строительство дома)
# Открытый курс
Кейс 05
Внутренняя поддержка
# Открытый курс
Кейс 06
Поддержка инициатив в команде
# Открытый курс
Кейс 07
Работа с подрядчиками и фрилансерами
# Открытый курс
Кейс 08
Пространство для неформального общения
# Открытый курс
Кейс 09
Обучение новых сотрудников
# Открытый курс
Кейс 10
Наблюдение за отделами
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