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АО «Научно-производственный комплекс «ВИП» основано в 1994 году. Предприятие специализируется на разработке и серийном производстве сенсоров и датчиков физических величин, систем электропитания и элементов систем управления. Коллектив компании насчитывает более 200 высококвалифицированных специалистов в области производства и разработки промышленной электроники и средств измерения физических величин.

Numedy — Медицинская информационная система, которая является основой всей облачной платформы и предназначена для автоматизации работы клиник. Возможности: электронная регистратура, электронные рабочие места персонала, планирование загрузки кабинетов, оборудования и специалистов, графики работы персонала, электронная очередь, видео-консультации и видео-конференции, автоматический обмен данными и файлами с оборудованием по различным протоколам, документооборот и подписание всех документов электронной подписью, административное управление клиникой и др.

Копирка — сеть копировальных центров, основанная в 2003 году. Оказывает полгиграфические услуги, а также услуги по дизайну и изготовлению сувенирной продукции. Штат — 300+ сотрудников в 100+ офисах.

АО «ЗЭТА» (Завод электротехнической арматуры) занимается производством электромонтажной продукции торговой марки «ЗЭТАРУС» более 20 лет. Созданный в 1999 году завод постоянно расширяет ассортимент, совершенствует уровень сервиса, внедряет новые технологии. На сегодняшний день номенклатурный ряд «ЗЭТАРУС» насчитывает более 5000 позиций.

Продукция под маркой «ZOTA» хорошо известна не только во многих уголках России, но и за рубежом. Разнообразный ассортимент отопительных агрегатов на различных видах топлива зарекомендовал себя в эксплуатации в самых жестких условиях. Высокая энергоэффективность, надежность и простота в эксплуатации – отличительные особенности всех последних разработок завода.

10 лет на рынке строительных материалов. Деятельность компании — розничная и оптовая продажа качественных строительных материалов отечественного и европейского производства, соответствующих передовым требованиям и современным технологиям в строительстве. Система полного цикла, от анализа рынка и закупки товара на заводе производителя до доставки его конечному потребителю.

АО «РВК» — государственный фонд фондов и институт развития венчурного рынка Российской Федерации, один из инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Штаб-квартира — в Москве. РВК работает по трем основным направлениям: инвестиционная деятельность в качестве фонда фондов, развитие инноваций и Национальной технологической инициативы, а также развитие венчурного рынка.

«Додо Пицца» — российская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на пицце. По состоянию на ноябрь 2020 года сеть включает 652 заведения в 13 странах, включая Россию, США, Китай и страны Европы.

Евразийский банк — казахстанский розничный банк. Головной офис находится в Алма-Ате. По состоянию на 31 марта 2018 года имеет 16 региональных филиалов и 119 расчетно-кассовых отделений.

Норникель — российская горно-металлургическая компания. Крупнейший производитель палладия и рафинированного никеля и один из крупнейших производителей платины и меди. «Норникель» производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу.

ПИК — крупнейшая российская девелоперская компания, реализующая комплексные проекты в девяти регионах России с фокусом на Москву и Московскую область. ПИК работает на рынке с 1994 года и специализируется на строительстве жилья комфорт-класса со всей необходимой инфраструктурой С начала деятельности компания построила почти 25 млн м2 жилой недвижимости, обеспечив жильём более 1 млн человек.

ПАО «Россети» — оператор электрических сетей в России. Ведущая компания на российском рынке по внедрению инновационных технологий в магистральном и распределительном электросетевом комплексе. Является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 217,5 тыс. человек.

Стратегия продукта

Что и почему мы делаем?

YouGile – это простой в использовании инструмент для затягивания больших команд в ежедневную работу с задачами. Мы делаем упор на очевидность интерфейсов и неформальные коммуникации по задачам. Для создания прозрачности – самая гибкая система отчётов и детальная настройка прав доступа.

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