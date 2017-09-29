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Система управления проектами для больших команд

До 10 человек — бесплатно навсегда, без ограничений

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7 главных особенностей YouGile
за 3 минуты

Полная прозрачность совместной работы

Затягивает, как социальные сети, но в работу над проектом
Принимайте решения на основе фактов в ваших проектах
Большая команда — любые требования к настройкам прав
Вы внедряете мессенджер, а получаете управление проектами

Нам доверяют

ПАО «Россети» — оператор электрических сетей в России. Ведущая компания на российском рынке по внедрению инновационных технологий в магистральном и распределительном электросетевом комплексе. Является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 217,5 тыс. человек.
ПИК — крупнейшая российская девелоперская компания, реализующая комплексные проекты в девяти регионах России с фокусом на Москву и Московскую область. ПИК работает на рынке с 1994 года и специализируется на строительстве жилья комфорт-класса со всей необходимой инфраструктурой С начала деятельности компания построила почти 25 млн м2 жилой недвижимости, обеспечив жильём более 1 млн человек.
Норникель — российская горно-металлургическая компания. Крупнейший производитель палладия и рафинированного никеля и один из крупнейших производителей платины и меди. «Норникель» производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу.
Евразийский банк — казахстанский розничный банк. Головной офис находится в Алма-Ате. По состоянию на 31 марта 2018 года имеет 16 региональных филиалов и 119 расчетно-кассовых отделений.
«Додо Пицца» — российская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на пицце. По состоянию на ноябрь 2020 года сеть включает 652 заведения в 13 странах, включая Россию, США, Китай и страны Европы.
АО «РВК» — государственный фонд фондов и институт развития венчурного рынка Российской Федерации, один из инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Штаб-квартира — в Москве. РВК работает по трем основным направлениям: инвестиционная деятельность в качестве фонда фондов, развитие инноваций и Национальной технологической инициативы, а также развитие венчурного рынка.
10 лет на рынке строительных материалов. Деятельность компании — розничная и оптовая продажа качественных строительных материалов отечественного и европейского производства, соответствующих передовым требованиям и современным технологиям в строительстве.
Система полного цикла, от анализа рынка и закупки товара на заводе производителя до доставки его конечному потребителю.
Продукция под маркой «ZOTA» хорошо известна не только во многих уголках России, но и за рубежом. Разнообразный ассортимент отопительных агрегатов на различных видах топлива зарекомендовал себя в эксплуатации в самых жестких условиях. Высокая энергоэффективность, надежность и простота в эксплуатации – отличительные особенности всех последних разработок завода.
АО «ЗЭТА» (Завод электротехнической арматуры) занимается производством электромонтажной продукции торговой марки «ЗЭТАРУС» более 20 лет. Созданный в 1999 году завод постоянно расширяет ассортимент, совершенствует уровень сервиса, внедряет новые технологии. На сегодняшний день номенклатурный ряд «ЗЭТАРУС» насчитывает более 5000 позиций.
Копирка — сеть копировальных центров, основанная в 2003 году. Оказывает полгиграфические услуги, а также услуги по дизайну и изготовлению сувенирной продукции. Штат — 300+ сотрудников в 100+ офисах.
Numedy — Медицинская информационная система, которая является основой всей облачной платформы и предназначена для автоматизации работы клиник. Возможности: электронная регистратура, электронные рабочие места персонала, планирование загрузки кабинетов, оборудования и специалистов, графики работы персонала, электронная очередь, видео-консультации и видео-конференции, автоматический обмен данными и файлами с оборудованием по различным протоколам, документооборот и подписание всех документов электронной подписью, административное управление клиникой и др.
АО «Научно-производственный комплекс «ВИП» основано в 1994 году. Предприятие специализируется на разработке и серийном производстве сенсоров и датчиков физических величин, систем электропитания и элементов систем управления.
Коллектив компании насчитывает более 200 высококвалифицированных специалистов в области производства и разработки промышленной электроники и средств измерения физических величин.

Стратегия продукта
Что и почему мы делаем?

YouGile – это простой в использовании инструмент для затягивания больших команд в ежедневную работу с задачами. Мы делаем упор на очевидность интерфейсов и неформальные коммуникации по задачам. Для создания прозрачности – самая гибкая система отчётов и детальная настройка прав доступа.

Пока ваша команда до 10 сотрудников, вы пользуетесь полностью бесплатно и растёте с хорошим инструментом управления.

Полное понимание всего, что происходит в компании.

Конструктор отчетов, выгрузок и сводок

В YouGile вам доступны 5 видов отчётов, которые закроют любые потребности — Сводки, Общий отчёт, Таблицы, Лента событий и Задачи сотрудников.

Все 5 инструментов гибко настраиваются под компанию.


Сразу после регистрации мы предоставляем несколько наиболее значимых предустановленных отчётов.


Посмотрите видео про примеры и возможности отчётов »

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Все отчёты в YouGile

Незаменимая функция для работы больших команд.

Права и роли в проекте

В каждом проекте есть три предустановленные роли: "Управляющий", "Сотрудник" и "Наблюдатель". Но вы можете создать свои роли, например, "Подрядчик" и настроить для этой роли особые права доступа ко всем элементам проекта.


Запретить удаление или скрыть всё, кроме назначенных на человека задач. Всего запретить или разрешить можно около 30 действий.

Настройки прав в компании
Роли сотрудников в проекте
Настройка прав роли
Для стартапа — бесплатная облачная версия Начать
Для бизнеса — безопасное коробочное решение Подробнее

Обучаем внедрению и работе.

Кейсы и обучение


Мы регулярно записываем обучающие видео с примерами и кейсами. А также связываемся с клиентами и индивидуально помогаем с внедрением системы.


Перейти в раздел “Обучение”

Заказать звонок для помощи с внедрением
Организация работы с подрядчиками и фрилансерами
Организация внутренней поддержки и сбора инициатив
Организация базовых процессов на Aglie-досках
Организация базовых процессов на Aglie-досках

Задачи и общение в одной системе.

Корпоративный мессенджер



YouGile — это в том числе и корпоративный мессенджер. Есть личные чаты и можно создать сколько угодно групповых чатов.


Чатом также является каждая задача в системе.


Это позволяет внедрить систему в большие команды гораздо проще. Чаты обеспечивают коммуникации, которые затягивают в работу над задачами. Вы внедряете мессенджер, а получаете действующую систему управления проектами в своей компании.

YouGile работает на любых устройствах!

На всех платформах

Как поднять эффективность команды на 10% в ближайший час?


Всей командой скачать и установить десктоп-приложения. Запуск вместе с операционной системой подталкивает каждого участника знакомится с актуальными задачами и видеть общую картину по проекту.


Гарантированно приведет к росту эффективности.

YouGile Web
Регистрация
YouGile Desktop
Windows 32bit
Windows 64bit
Mac OS
Linux
YouGile Mobile
Google Play App Store

Мобильность!

Мобильное приложение

Тему корпоративного мессенджера и таск-трекера продолжает мобильное приложение.

Вы можете работать с задачами и общаться с коллегами.

Приложение доступно для iOS и Android.


Google Play App Store

Необычные функции в YouGile

Стикер “Таймер”

На задачу можно прикрепить таймер с обратным отсчетом. Лучшая визуализация оставшегося времени.

Зеркальные столбики

Можно сделать точную копию любого столбика в которой будут повторяться все действия сделанные в родительском. Незаменимо для связи отделов.

Закрепление сообщений

В шапке чата можно сделать ссылку на отдельное сообщение.
Навигация в большом чате будет простой всегда.

Секундомер

Стикер на задаче, который остановится, когда задача будет закрыта. Вся команда может наглядно видеть, сколько задача уже находится в открытом состоянии.

Сводки

Сводки — колонки на досках, в которые при помощи сортировки и фильтрации можно вывести задачи из всех проектов и досок по определенным критериям.

Лента событий

Один из пяти видов отчётов, показывающий все события, совершаемые сотрудниками компании. Доступна гибкая фильтрация и восстановление удалённых объектов.

Отмена
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