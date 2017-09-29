ПАО «Россети» — оператор электрических сетей в России.
Ведущая компания на российском рынке по внедрению инновационных
технологий в магистральном и распределительном электросетевом
комплексе. Является одной из крупнейших электросетевых компаний
в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской
Федерации. Численность персонала Группы компаний
«Россети» - 217,5 тыс. человек.
ПИК — крупнейшая российская девелоперская компания, реализующая
комплексные проекты в девяти регионах России с фокусом на Москву
и Московскую область. ПИК работает на рынке с 1994 года и специализируется
на строительстве жилья комфорт-класса со всей необходимой инфраструктурой
С начала деятельности компания построила почти 25 млн м2 жилой недвижимости,
обеспечив жильём более 1 млн человек.
Норникель — российская горно-металлургическая компания.
Крупнейший производитель палладия и рафинированного никеля и
один из крупнейших производителей платины и меди.
«Норникель» производит также кобальт, родий, серебро, золото,
иридий, рутений, селен, теллур и серу.
Евразийский банк — казахстанский розничный банк. Головной
офис находится в Алма-Ате. По состоянию на 31 марта 2018 года
имеет 16 региональных филиалов и 119 расчетно-кассовых отделений.
«Додо Пицца» — российская сеть ресторанов быстрого питания,
специализирующаяся на пицце. По состоянию на ноябрь 2020 года
сеть включает 652 заведения в 13 странах, включая Россию, США,
Китай и страны Европы.
АО «РВК» — государственный фонд фондов и институт развития
венчурного рынка Российской Федерации, один из инструментов
государства в деле построения национальной инновационной системы.
Штаб-квартира — в Москве. РВК работает по трем основным
направлениям: инвестиционная деятельность в качестве фонда фондов,
развитие инноваций и Национальной технологической инициативы,
а также развитие венчурного рынка.
10 лет на рынке строительных материалов. Деятельность компании
— розничная и оптовая продажа качественных строительных
материалов отечественного и европейского производства,
соответствующих передовым требованиям и современным технологиям
в строительстве.
Система полного цикла, от анализа рынка и закупки товара на
заводе производителя до доставки его конечному потребителю.
Продукция под маркой «ZOTA» хорошо известна не
только во многих уголках России, но и за рубежом. Разнообразный
ассортимент отопительных агрегатов на различных видах топлива
зарекомендовал себя в эксплуатации в самых жестких условиях.
Высокая энергоэффективность, надежность и простота в эксплуатации
– отличительные особенности всех последних разработок завода.
АО «ЗЭТА» (Завод электротехнической арматуры) занимается производством
электромонтажной продукции торговой марки «ЗЭТАРУС» более 20 лет.
Созданный в 1999 году завод постоянно расширяет ассортимент, совершенствует
уровень сервиса, внедряет новые технологии. На сегодняшний день номенклатурный
ряд «ЗЭТАРУС» насчитывает более 5000 позиций.
Копирка — сеть копировальных центров, основанная в 2003 году.
Оказывает полгиграфические услуги, а также услуги по дизайну и
изготовлению сувенирной продукции. Штат — 300+ сотрудников
в 100+ офисах.
Numedy — Медицинская информационная система, которая является
основой всей облачной платформы и предназначена для автоматизации
работы клиник. Возможности: электронная регистратура,
электронные рабочие места персонала, планирование загрузки
кабинетов, оборудования и специалистов, графики работы персонала,
электронная очередь, видео-консультации и видео-конференции,
автоматический обмен данными и файлами с оборудованием по
различным протоколам, документооборот и подписание всех
документов электронной подписью, административное управление
клиникой и др.
АО «Научно-производственный комплекс «ВИП» основано в 1994 году.
Предприятие специализируется на разработке и серийном производстве
сенсоров и датчиков физических величин, систем электропитания
и элементов систем управления.
Коллектив компании насчитывает более 200 высококвалифицированных
специалистов в области производства и разработки промышленной
электроники и средств измерения физических величин.